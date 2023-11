To niech ten "gigantyczny wkład" odda, niech zerwie stosunki dyplomatyczne i sobie robi i mówi co chce. Teraz to wychodzi na to, że jest kanalią niewdzięczną bez kręgosłupa i honoru.

Oni naszym utrudniają a w zamian oczekują faworyzowania. Najwyraźniej Polakom otwierają się powoli oczy.