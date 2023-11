Głosowaliśta na PO to teraz zobaczycie.

Nie będzie podwózki (tym drugim starszym samochodem):

- do szpitala, na badania

- na rehabilitacje

- na wydział

- do teatru

- do kina

- na basen/ściankę

- na łyżwy

- na meczyk

- na zajęcia dodatkowe dla gówniaka (angielski, piłka ...)

Padnie:

- mała gastronomia

- mechanika samochodowa

- stacje kontroli pojazdów (które i tak już prawie padły)

- nie przyjedzie już do was tania Pokaż całość