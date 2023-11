no i ile posiedzi na tej "Malediwie" ???? Turnus się skończy, mamusia z tatusiem zrozumieją, że do nich też zapuka smutny Pan i zaraz synalek będzie przepraszał jaki to on był zestresowany przez szkolę i środowisko i zaszczuty i że to nie jego wina... Z drugiej strony pokazuje to też, że patola to nie tylko bida, lokal wynajęli, na "malediwie" siedzi.... kaska jest.