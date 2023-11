Serio? Taki trup chodzi po 30 000? Dla kogo to są samochody? Absolutnie szczerze obstawiałem cenę około 15 moooże 20k za auto, które już swoje lata ma ale przede wszystkim paskudnie się zestarzało.



Z całą odpowiedzialnością jakbym miał do wyboru wydać 30 000 na to a na Fiata Tipo bez wahania wziąłbym 5 letnie Tipo