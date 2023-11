Co to znaczy "tani kredyt dla potrzebujących"?

Czyli kredyty na nieruchomości za milion będą dostawać bezrobotni, czy kto jest tym "potrzebującym"?

Bo pewnie nie zarabiający 10k, którym płacenie 5k raty zbytnio obciążyłoby domowy budżet.



Z założenia ktokolwiek kogo mogłoby być stać choćby na pół kredytu na nieruchomość nie jest "potrzebujący", a jest już ponadprzeciętnie zamożny.



Jeśli państwo widzi potrzebę walki z problemem dostępu do mieszkań przez pomaganie potrzebującym, to niech zbuduje mieszkania Pokaż całość