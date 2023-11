TLDR (troche zagmatwane moze nie pomieszlaem):

walczyli dla klientów programistów o IPBox (5% podatku dochodowego)

- poczatkowo potrzeba bylo indywidualnej interpetacji z US, ktore US wydawal pozytywne pozniej cos sie zmienilo i przestalo dzialac

- chcieli uzyskać interpretacje czy programista na IPBox prowadzi (R&D) od KIS, ale KIS nie chciał udzielaść odp. bo B&R to nie ich działka

- zapytali ministerstwo szkolnictwa (jako odpowiedni od szkoleń i rozwjou), które odesłało do KIS Pokaż całość