Szurskie gadanie. Pestycydy to trucizna! Są badania na szczurach, że jak się poi pestycydami, to szczury umierają. Pestycydów używa się przy produkcji ziemniaków, więc my tez umrzemy! Wariactwo.. Tak, gigantyczny podmiot ma w dupie normy związane z zawartością pestycydów i ryzykują miliardowymi stratami, bo przecież można kupić frytki i zlecić im badania - mcdonalds też to zapewne robi w ramach testów, bo nikt nie będzie ryzykował strat miliardów dolarów i zniszczeniu PR Pokaż całość