Na początek wystawić im rachunek za ewakuacje, ubezpieczenia na to chyba nie miały, a koszt wojska, samolotów i certyfikatów za CO2 jest spory. Później sprawdzić czy obywatelstwo nie zostało kupione na pissowskim targu, jeśli są jakiekolwiek podejrzenia to do z powrotem do domu, czytałem, że Izrael jest blisko zakończenia wprowadzania porządku.