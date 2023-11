Ojcami polskiej demokracji są Kiszczak i Jaruzelski. Najpierw zmontowanie Stanu Wojennego po to by przejąć ruch solidarnościowy, wstawić swoje wtyki, zrobić ze swojej służbowej kukiełki szefa Solidarności (Wałęsa), zmontować Okrągły Stół by przekazać władzę swoim ludziom a samemu się zaszyć gdzieś głęboko i nadal kraść z tego systemu to była sztuka. Do dnia dzisiejszego rządzą kukły z Magdalenki, czyli Kaczyński i wychowanek Geremka i Mazowieckiego, czyli Tusk.



