Dramat to jest nasze całe prawodastwo i system sprawiedliwości. Sędziowie klepią co popadnie bo zwyczajnie:

a) nie mają czasu

b) nic im za to nie grozi

c) mają w dupie zwykłego obywatela.



Tylko, że żeby zabrać się za system sprawiedliwości w tym kraju trzeba by najpierw mieć również chętnych w środku tego systemu. U nas? Niestety nie ma i nie będzie bo nikt nie będzie zmieniał czegoś w czym jest mu wygodnie. Pokaż całość