Nie rozumiem ogólnie jak można oddać psa KOMUŚ na szkolenie. To od początku brzmi jak zły pomysł. Znajomy prowadzi od kilku lat tego typu "zajęcia" i jak go mijam czasem to współczuje tym psom.



Sama sytuacja? Takich jest masa. "Szkoły dla zwierząt", "dietetycy", "psychologowie" - dla każdego coś dobrego. Ludzie rzucają się na to co instagramowe nie myśląc czy dana osoba ma jakiekolwiek kompetencje. Takie nowe pokolenie miłośników zięby.



