W powszechnym odbiorze nauka mocno straciła na swojej wiarygodności z kilku istotnych powodów. Do najważniejszych z nich niewątpliwie należy podejście do covid-19 oraz do obowiązku szczepień. Kolejny temat który stawia wiarygodność nauki pod dużym znakiem zapytania to nie fakt globalnego ocieplenia klimatu z którym raczej nikt nie dyskutuje, ale wskazywanie na jego główne przyczyny rzekomo leżące po stronie człowieka.