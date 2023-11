Mógłbym nagrać podobny film, ale z przypadkiem swojego dziecka. Może to nie jest przypadek aż tak poważny jak tutaj, ale taki który mógłby rzutować na całe życie i w pewnym stopniu spowodować niepełnosprawność.

Około 2 lat temu u 4 letniego chłopca zauważyliśmy, że utyka na jedną nogę i mówi ze go boli. Po pewnym czasie jak nie przechodziło, wizyta u lekarza rodzinnego i ten niczego nie widzi i pewnie to po infekcji. Pokaż całość