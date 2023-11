Przecież już od lat opędzamy się od natrętnych reklam przeróżnych "kancelarii" specjalizujących się w kredytach indeksowanych frankiem, chyba tylko idiota pomyślałby, że robią to pro bono. Tu nie ma pomyłki, to tak działa, a że i tej umowy nie przeczytali podobnie jak frankowej to już niech nie robią z siebie jeszcze większego pośmiewiska po raz 3, lecąc z płaczem do mediów.