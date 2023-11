Skumajcie jedną rzecz. Niemcy robią inbę o dodatkowy koszt socjalny w wysokości 1.15 mld (jakieś 5 mld PLN). U nas prezes jak się jorgnął to dodatkowy koszt wyniósł 8 mld i po tylu aferach i kiełbasach wyborczych nie zrobiło to na mediach żadnego znaczenia. A już w tych pisowskich to jeszcze wpadli w zachwyt.