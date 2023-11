Szczerze mówiąc, to ważniejszym aspektem niż zakup tego systemu jest to, że będziemy go produkować u siebie i nastąpi transfer technologii. Bo co nam po 1000 rakiet, jak wszystkie wystrzelimy a następnie dowiemy się, że brytyjski interes narodowy jest taki, aby nie przysłać nam kolejnych dostaw.



Armia nie może zależeć od zewnętrznych dostaw, bo wtedy zawsze może być szachowana przez dostawców (co pięknie pokazuje przykład jaki jest na Ukrainie).