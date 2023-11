Daleki jestem od obrony korpo ale jeżeli taką pojedyncza butelkę rzeczywiście można teoretycznie w 100% przetworzyć to określenie (dalej w artykule) "jednorazowe plastikowe butelki na wodę są w 100% poddawane recyklingowi lub w 100% się do niego nadają." jest jak najbardziej prawdziwe. Bez względu na to czy zostaną przetworzone wszystkie, połowa czy zero sztuk.