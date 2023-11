Po co w ogóle ktoś w 2023 roku płaci trenerom personalnym za to co może znaleźć na youtubie? W internecie jest multum filmików i porad dotyczących ćwiczeń, treningów, diety, budowania masy mięśniowej itd.



W ogóle sama praca trenera personalnego, myślałem że to relikt poprzedniej dekady, który zaginął wraz z przyjściem covidu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )