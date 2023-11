Przez całkowity zbieg okoliczności dziś na wykop trafiło rozdajo jakiegoś proszku do wciągania nosem który GWARANTUJE "energie" zawsze wtedy kiedy potrzebujesz ( ͡° ͜ʖ ͡°) 100% dzika moc natury, zero syntetycznego świństwa.

Tak jak już zauważył Mireczek @hillow we wpisie https://wykop.pl/wpis/73555319/hej-bashhenergy-czemu-usuwacie-moj-komentarz-o-tym na rynek trafia coś imitującego narkotyki, o nieznanym składzie bo jak pisze na łamach naszego portalu przedstawiciel producenta produktu:

> Nie udzielamy tego typu informacji na temat poszczególnych składników. Sprzedajemy produkt, nie składniki.

oraz

> Mieszanka jest tajna, ze wzgledu na to że gdyby tak nie było, każdy mógłby produkt skopiować.

To jest legalne, przebadane, w ciągu najbliższych tygodni trafi do dużych sieci dystrybucji. Czego nie rozumiesz.

Nie będę załączał żadnych linków do producenta ani tagował nazwą bo szkoda nabijać wejść, ale może temat wypada poruszyć mediach albo jakimś urzędzie? Ja bym się chętnie dowiedział co dokładnie jest w tym dzikim magicznym proszku ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Poniżej rozdajo które już spadło z rowerka a od którego zaczął się temat. Podobno posty reklamowe były dwa.

Zanim zapytacie - kod dalej działa ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) nie musicie sami sprawdzać.