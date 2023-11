Pokaż całość

Nawet bardziej niż się zgadzała - dostawali nieraz ogromne pieniądze za pracę z pacjentami z kaszelkiem. https://wiadomosci.wp.pl/szpitale-ujawnily-covidowe-pensje-lekarzy-dorabial-dorabial-dorabial-i-tak-wyszlo-6725927306894304a Były to pieniądze na tyle duże, że bardzo się opłacało wpisywać jak najwięcej ludzi jako "zarażonych". I nie ma tu znaczenia, że prawdziwa choroba była zupełnie inna - za to przecież nie płacili.I w ten oto sposób w samej tylko Polsce setki tysięcy ludzi zmarło z powodu braku dostępu do lekarza (bo