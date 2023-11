Mnie to przeraza widzac przez co ludzie musza przechodzic. Czasami mam wobec siebie ogromne pretensje i wyrzuty sumienia ze czasami zdarzy mi sie narzekac na to co mam, mimo ze nie powinienem bo moje zycie jest bardzo komfortowe. Powinienem swoje zycie doceniac bardziej niz doszukiwac sie w nim co chwile wad i problemow.