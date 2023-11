Ceny rynkowe prądu spadły rok do roku o 40% (porównuję wrzesień 2022 do września 2023, nie ma jeszcze raportów za październik). Rok temu było to 908zł/MWh, w tym roku 530zł/MWh. Jeszcze niżej stoi wskaźnik RCEm (średnia miesięczna cena energii), rok temu 710zł/MWh, w tym roku 410zł/MWh. To jest stawka, po której wytwórcy OZE sprzedają prąd do sieci (oni sobie nie "śpiewają", cenę wyznacza rynek), sprzedawcy na tym robią narzut.