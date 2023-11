W Polsce rocznie sprzedaje się 300 000 000 świec. Tony śmieci produkowane bez zastanowienia. Dzisiaj będąc na cmentarzu widziałem tylko jeden jedyny grób, ładnie wysprzątany, z jedną zapaloną świecą na nim. Zrobił na mnie duże wrażenie w porównaniu do reszty gdzie na około nasrane świec, kwiatków, wiązanek i innych bibelotów. Mam nadzieję, że kiedyś dojrzejemy w kraju do tego, że to bez sensu, a jedna zapalona świeca wystarczy.