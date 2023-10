No bardzo fajny filmik, daje do myślenia...prawie tak jak cytaty Coelho. No bo co zrobisz z takim znajomym, będziesz za nim chodził 24h/na dobę i pilnował, żeby nie popełnił samobója? Jak ktoś już naprawdę nie chce żyć i nie zamierza szukać pomocy sam to zbyt wiele nie da się dla takiej osoby zrobić, możesz zapytać co tam jak tam, możesz posprzątać mu ten samochód, ale masz przecież też swoje życie.