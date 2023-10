Bydgoski producent taboru szynowego PESA wygrał przetarg na dostawę 62 elektrycznych pociągów do obsługi połączeń regionalnych - poinformowała w poniedziałek rumuńska rządowa agencja ds. reformy kolei ARF. Wartość kontraktu to 2,9-3,7 mld zł, co czyni go największym w historii firmy.