Jedyne dane wychodzące z Gazy są wypuszczane przez HAMAS. Tam nie ma rządu. Tam nie ma administracji. To są marionetki. Więc takie stwierdzenia o tysiącach martwych dzieci to bym wsadził między bajki.



I tak, ta organizacja opiera się na właśnie takich danych, jest to bezpośrednio zaznaczone w tym 'artykule' ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )