Tak samo jazda do Niemiec ze Szczecina jak jazda PKP to jest prawie 2x więcej niż pociągiem co przybywa z D do Polski i jedzie powrotem. Polacy nawet nie wiedzą jak są skrajnie durnym narodem co za wszystko płaci więcej i otrzymuje w niskiej jakości a na dodatek zarabia nawet 4x mniej niż inni co mają taniej i w jakości lepszej. I tak jest niemal we wszystkim.