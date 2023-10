PiS zadłużył Polskę i Polaków, pozwalaja sobie, bo to nie oni beda oddawac...PiSowska Kancelaria Premiera i Prezydenta zrobily sobie budżety jak pałace szlacheckie, wywalaja kupe kasy na głupoty i jedzenie, zamiast zając sie robotą... za okradanie budżetu powinni oddawać ze swoich pieniedzy plus pod sąd za marnotrawstwo i nadużycia...ZŁODZIEJE z PiS zadłużą wszystkich, oni będą się bawić a Polacy będą to spłacać...sk@#$syny...Patologia PiS