PiS to idioci. Wiedzieli, że wiecznie rządzić nie będą i prędzej czy później będą potrzebowali sojusznika do koalicji, ale zamiast tego od początku do końca atakowali wszystkich z opozycji w tym swojego starego sojusznika PSL. A teraz chcą znowu się kumplować jak ich potrzebują do koalicji.