Pomijając aspekt pseudoekologii, to w moim przypadku się to średnio opłaca. Samochodu używam w 90% na dojazdy do pracy. 10km w jedną stronę. Auto spala mi średnio 6,2L/100km na dojazdy do pracy, co mnie będzie kosztowało około 40PLN za 100km. Elektryk, którego miałem okazję testować zużywał mi 18kWh/100km. Cena 1kWh ze słupka pod moim blokiem to około 2,5 PLN, więc 100km wychodzi mi za porównywalne 45PLN. Dorzucę do tego różnicę w cenie Pokaż całość