Co to #!$%@? mać jest odprawa? Ostatnio był u mnie hydraulik, podłączył grzejniki, wziął kasę i poszedł - bez odprawy. Byłem ostatnio w sklepie, kupiłem materiały budowlane, zapłaciłem za to co kupiłem i wyszedłem - bez odprawy. Pracowałem w życiu w 9 różnych miejscach, wszędzie płacili za wykonaną pracę - ale nigdzie nie było odprawy.



To jest zwykła kradzież publicznych pieniędzy.