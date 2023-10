Imigranci niech sobie we własnych krajach głosują. Jeszcze tylko brakuje żeby u nas ukraińcy głosowali... Teraz będzie nie tylko przekupowanie staruszków 13 i 14 emeruturami , ale i przywilejami dla Ukraińców... A za wszystko będziemy płacić my... A na jakiej w ogóle podstawie oni mają dostać nasze obywatelstwo? Trzymajcie się tam wyborcy PiS platformy, hołowni, lewaków i innych sług narodu ukraińskiego. Wszystko dobrze jest legancko , leci dobry przekaz, niech to dalej Pokaż całość