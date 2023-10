Można rozrobić taki F-x co daleko lata w bardzo prosty sposób w kilka sekund. Jego silnik to ciężar na dziobie i opływowe kształty https://totemat.pl/jak-zrobic-samolot-z-papieru-daleko-latajacy/ kiedyś w szkołach robiło się podobne. A latają bardzo daleko. Tylko jak zrobi się krzywe skrzyczało to zbaczają.