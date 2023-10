Takie info szybkie z placu boju: Komisarz ryba najpierw awansował, tylko po to, żeby najpierw biegać po policyjnych psychologach jaki to on biedy bo mu wykop groził, a następnie przeszedł na rente czy coś takiego bo przecież bidula niezdolny do pracy po takim stresie... Co nie przeszkadza mu twardo walczyć z nami sądowo. Nawet w pierwszej instancji WYGRAŁ. Oczywiście apelacja i gramy dalej, bo ja się nie poddam takim bandytom jak on Pokaż całość