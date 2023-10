Ruscy jak Hitlerowcy w II WŚ. Po co mają tam Rosjanie jechać? Politycznie rozkaz poszedł. Jaki ma sens to? Żaden.



Rosja ma ziemi najwięcej na świecie, za to ich populacja słabo zipie. To co robi Putler? Przesiedlenia xD



Jak Hitlerowcy zrobili obozy śmierci, które logistycznie drenowały rzeszę z ludzi, pieniędzy i zasobów, ale #!$%@?, politycznie było ok w execlu.