Jakiś Dżon, co nie ma pojęcia o realiach w Polsce, sobie zagłosuje na losową osobę, która może mu podpasuje nazwiskiem albo nasłuchał się obietnic z dupy i potem my musimy się użerać z syfem, na który Dżon zagłosował. Tymczasem on machnie ręką i jeszcze zanim skończy hotdoga z budy na Manhattanie zapomni na kogo on w sumie zagłosował i z czym to się wiąże ¯_(ツ)_/¯