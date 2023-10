Mężczyzna nie miał przy sobie żadnego niebezpiecznego narzędzia ani nie był agresywny podczas interwencji. Mimo to policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki.

Nie no, ja rozumiem że czasami walka z oprychami nie jest prosta. Ale jak może dojść do sytuacji, że policjant bezpodstawnie używa duszenia na obywatelu. Jeśli coś przeskrobał, to trzeba go doprowadzić do sądu, udowodnić czyny i skazać, a nie bić na ulicy. Jakiś psycholi werbują do tej policji.