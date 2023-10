Rusin to taka podstarzal nawina do bolu julka... "no bo oni chca lepije zyc" - taki argument/kryterium kwalifikuje do migracji do Europy ok 95% Afryki, czyli kontynent na ktorym mieszka 500mln ludzi ma przyjac ponad miliard, bo uwaga "tu sie lepiej zyje" - i ta zasuszona julka ci "dokladnie" wyjasni dlaczego - BO IM TAM JEST ZLE, ONI UCIEKAJA, czlowieku, ku****wa jak nie rozumiesz to jestes bez serca ;)