Spokojnie, jeszcze trochę i prezydentem Francji będzie muzułmanin, a gdy staną się większością w tym kraju, to zostaną zakazane protesty , ale wspierające Żydów. Niby nic nam do tego, ale jednak wizja muzułmanów mających dostęp do broni atomowej w Europie, to nie jest zbyt optymistyczna opcja na przyszłość...