Inflacja konsumencka w Niemczech, spadła we wrześniu 2023 r. do 4,5 proc. rok do roku z 6,1 proc. zanotowanych w sierpniu – podał Destatis w finalnym odczycie. Również spadła inflacja bazowa czyli nieuwzględniająca cen zmiennych jak żywność czy energia, do 4,6 proc. rok do roku z 5,5 proc.