Absolutnie nikt nie spodziewa się tego, co powiem. Czegoś takiego w polskiej polityce wcześniej nie było - skomentował lider Konfederacji. - To jest coś zupełnie innego niż się pan spodziewa. Nie ma pan szans zgadnąć - mówił do Rymanowskiego polityk. Dodał, że "będzie to bardzo duża sprawa".