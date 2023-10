Rzecznik policji apeluje, by nie oceniać wyszkolenia policjantów na podstawie jednostkowych interwencji. Zastrzegł jednak, że materiał filmowy z tego zdarzenia posłuży do szkoleń. Islandczyk ma zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariuszy oraz niszczenia mienia.



Oceniamy po całokształcie i ogólna ocena to PAŁA.

Brak zaufania do psiej formacji jest wszechstronny. Upolitycznienie. Samowola. Łamanie prawa. Prześladowanie ludzi. Składanie fałszywych zeznań.



Długo by wymieniać ilość wpadek a ciężko znaleźć jednostkowe pozytywne akcje. Chyba że do takich zaliczyć Pokaż całość