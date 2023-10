"coraz więcej młodych osób nie widzi sensu w swoich staraniach na zdobycie lepszego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych."

No jak ktoś kończy studia po to, żeby robić niewiele więcej niż minimalna, to faktycznie nie ma to sensu- szkoda czasu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Studia i kwalifikacje robi się po to, żeby zarabiać tak 3-6x minimalna jak się już ogarnie odpowiednie doświadczenie...