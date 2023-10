no to tak:

1. nadmierna predkosc, niedostosowana na warunków atmosferycznych = mandat i punkty

2. wezwanie radiowozu do zdarzenia = 1000zl ale bez punktów

3. sprawdzenie czy kierowca był trzeźwy

4. czy kierowca nie był pod wpływem środków psychoaktywnych



co tam jeszcze by zwykły Kowalski dostal, jak myslicie? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )