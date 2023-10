Część z Was (tak jak i ja) zastanawia się zapewne jakim cudem Hamas wtargnął tak daleko w głąb Izraela. Ale to może dlatego, że skala map przedstawiana podczas konfliktu nijak nie koreluje z czymś co można łatwo porównać. Dlatego poniżej zamieściłem mapkę, jak mały jest Izrael w porównaniu do choćby Polski. Gdyby na miejscu Warszawy ustawić Tel Awiw (tak wiem, że przesunęli stolicę do Jerozolimy) to już nawet Lublin znajdowałby się w Jordanii, Suwałki byłyby w Syrii a zamiast Wrocławia byłby Port Said (Egipt).