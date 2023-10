Zwróciliście uwagę, jaki #!$%@? hełmy im kupili? W kilku miejscach widać brak ochrony z boku głowy. To są hełmy które powinny być używane wraz z systemem słuchawkowym zapewniającym ochronę z boku i ciągłą łączność.

Zasadniczo to jest sprzęt dla specjalsów którzy używają takiej łączności. Ale na łączność to już środków nie starczyło. No to skończyli z nimi strażnicy graniczni.