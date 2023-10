Od żony babcia całe życie w kulki grała, klika lat może w życiu przepracowała, potem dostała tą minimalną emeryturę, kawalerkę miała w dużym mieście i sobie do śmierci spokojnie żyła, co ona tam zjadła, starzy ludzie mało jedzą, na wschodnie fajki jej starczało, do śmierci w wieku 87 lat wyglądała na całkiem szczęśliwą. Nie dokarmialiśmy jej, więc gdzie Ci mityczni głodujący emeryci.