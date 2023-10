Każdy pies powinien być bezwzględnie zaczipowany. Wtedy takie głupie tłumaczenia mogliby sobie wsadzić w dupę.

Sam miałem sytuację, że wataha psów wybiegła mi z krzaków prosto pod samochód. Naprawa 12 tys. I mimo, że wszyscy wiedzieli czyj to pies, to babka się nie przyznała i co jej zrobisz?