TVP potrzebne jest kátharsis



Na początek

- wszystkich psełdo-dziennikarzy out i odebranie licencji o ile takie mają

- autorow pasków TVP info do prokuratory

- KRTiR out i do sądu za rażące zaniedbania



I na koniec zapowiedzieć półroczu cykl programów KÁTHARSIS czyli odkłamywanie każdego wyciśniętego kitu przez 8 lat. Program po programie pokazywać co było powiedziane i lansowane przez pisowskie media a jak było naprawdę.