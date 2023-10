Nie zdziwi mnie jak już nawet by go złapalo, to się okaże, że albo śledczy spartaczyli robotę. Brak dowodów, brak zabezpieczenia śladów hamowania, nie zmierzono szerokości śladów, przez co nie są wstanie określić do jakiego auta należały. Prokuratura przedstawi oskarżenie nie poparte w dowodach, przez co sąd będzie musiał umorzyć z braku dowodów lub bezsensownie sformułowanego oskarżenia.